Томск выбран столицей акции "Тотальный диктант" в 2024 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Город Томск выбран столицей акции "Тотальный диктант", которая пройдет в 2024 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу проекта.

Уточняется, что именно сюда для прочтения диктанта приедет автор текста, писательница Анна Матвеева. Финальный отбор претендентов состоялся в Новосибирске. За это звание сражались 5 городов: Душанбе, Омск, Томск, Уфа и Челябинск. Однако после отбора остались Омск, Томск и Челябинск.

Кроме главной площадки акции, в Томске организуют студию, где проведут онлайн-марафон в день проведения мероприятия. В этом году тематика диктанта будет посвящена дневникам как литературному жанру, явлению и процессу, а также их авторам, уточнили в пресс-службе.

"Мне кажется, идеальный Тотальный диктант должен быть написан специально для акции. <...> Я не уверена, что написала бы его на пять, потому что одно дело – это текст, который ты пишешь, а совсем другое, когда ты пишешь его под диктовку", – рассказала Матвеева.

Первый раз акция прошла в 2004 году в Новосибирске. В 2023 году столицей мероприятия был Нижний Тагил, а еще ранее – Ярославль, Якутск, Санкт-Петербург, эстонский Таллин, Владивосток и так далее. В 2022 году в ней приняли участие 780,5 тысячи человек из 600 городов и 108 стран мира.

В этом году "Тотальный диктант" пройдет 20 апреля 2024 года. В этот раз просветительская акция отпразднует свое двадцатилетие. Ее цель – показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно.

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