Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы до 12 мая

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы переведены на усиленный режим работы до 12 мая включительно в связи с праздничными днями, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Заммэра столицы Петр Бирюков уточнил, что режим предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, а также оперативного и ремонтного персонала. К этому моменту в Москве уже установили особый контроль мер противопожарной безопасности, привели в состояние готовности аварийно-восстановительные и пожарно-спасательные подразделения, а также усилили контроль работы электросетевых объектов.

"Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", – сказал Бирюков.



В пресс-службе указали, что особое внимание уделили уборке дорог, дворов и пешеходных зон. В частности, 28 апреля городские службы провели последнюю в апреле промывку дорог и тротуаров с шампунем. Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Ранее Сергей Собянин уточнял, что усиленный режим продлится с 28 апреля по 12 мая. К реагированию на возможные экстренные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад.