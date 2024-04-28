Песков заявил, что Европа нагнетает напряженность страшилками про русских

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Европейские страны нагнетают напряженность, продвигая безосновательные страшилки про "страшных русских", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с автором программы "Москва, Кремль. Путин" Павлом Зарубиным, размещенной в телеграм-канале журналиста.

Так он прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о возможности размещения ядерного оружия на территории этой страны. Песков уверен, что такое решение было направлено на запугивание населения западных стран.

"Заявление Дуды, по-моему, даже вызвало страх в США и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", – сказал он.

Песков считает, что такими высказываниями политики Запада пытаются прикрывать внутренние экономические и внутриполитические проблемы, а кто-то пытается компенсировать потери своего имиджа и рейтинга.

Ранее Песков уже рассказывал, что Москва примет меры в случае появления американского ядерного оружия в Польше. Как позднее уточнял глава польского МИД Радослав Сикорский, Дуда не имел полномочий говорить о вероятном размещении такого оружия.