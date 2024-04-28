Два человека погибли при обстреле поселка Днепряны в Херсонской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Обстрелы жилых кварталов и убийства мирных людей не только не прекратились в светлый праздник Вербного Воскресения, но стали еще ожесточеннее. Причем по всей нашей зоне вдоль Днепра", – отметил он.

Как уточнил Алексеенко, удар был нанесен из минометов. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать помощь.

Ранее в результате обстрела белгородского села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина. Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что в результате вражеской атаки также пострадали три человека. В 12 частных домах выбило стекла, посечены фасады, крыши и заборы, а также ущерб нанесен двум транспортным средствам, уточнил он.

До этого шесть беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области. При падении одного из них произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры, однако специалисты обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей.

