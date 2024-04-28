Песков: заявление Дуды о ядерном оружии вызвало страх в США

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В США испугались заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого приводятся в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков уже сообщал, что если Польша реализует планы Дуды разместить в своей стране ядерное оружие США, то российские военные проанализируют ситуацию и сделают все необходимое, чтобы гарантировать безопасность РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что если страны НАТО начнут размещать на постоянной основе в Польше ядерные объекты, то они сразу же станут военной целью для России.

Как позднее уточнял глава польского МИД Радослав Сикорский, Дуда не имел полномочий говорить о вероятном размещении такого оружия. По его словам, подобные вопросы обсуждаются в группе по ядерному планированию НАТО в атмосфере наивысшей секретности.

