Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США о ядерном оружии в космосе

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Российская сторона применила в Совбезе ООН право вето и заблокировала проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

За документ проголосовали 13 из 15 стран Совета безопасности. От голосования воздержался Китай.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что одобрение данной резолюции дало бы Вашингтону свободу рук для любых действий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности. Это также повлекло бы за собой негативный прецедент, подрывающий деятельность не только Совбеза ООН, но и других соответствующих форумов, добавила она.

Кроме того, по словам дипломата, США при помощи данного проекта попытались выйти за рамки международных договоров, которым остается привержена Москва, в частности, Договора о космосе 1967 года.

Захарова отметила, что после блокировки резолюции США и Японии российская сторона в ближайшее время внесет собственный проект в Совете Безопасности ООН. Он будет учитывать результаты обсуждения американо-японского документа, а также имеющиеся наработки по данной теме, одобренные большинством стран-членов ООН.

Ранее власти США, по данным СМИ, утверждали, что Россия якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе. Предполагается, что именно с этим и может быть связана некая угроза нацбезопасности Соединенных Штатов, о которой объявили 14 февраля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти сведения "уловкой" Белого дома. Владимир Путин, в свою очередь, также сообщил, что у России нет планов размещения ядерного оружия в космосе.