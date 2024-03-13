Маск назвал логичным применение РФ ядерного оружия при критической угрозе

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Американский бизнесмен Илон Маск согласился со словами Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия при появлении угрозы государству. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Издание Zerohedge привело слова Путина, что Россия готова применить ядерное оружие, если государство окажется под угрозой.

"Конечно", – прокомментировал публикацию предприниматель.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова применить ядерное оружие, если речь будет идти о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости РФ. Президент добавил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было. По его словам, подобная мысль даже не приходила ему в голову.

Путин также отметил, что Москва готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Президент указал, что ядерное оружие РФ постоянно находится в состоянии боевой готовности. Ядерная триада РФ является более современной, чем триады других стран, сказал Путин.

До этого зарубежные СМИ сообщали, что власти Соединенных Штатов в конце 2022 года по наводке западных разведывательных служб готовились к тому, что РФ может нанести ядерный удар по Украине.

Китайский пророк предсказал использование ядерного оружия до 2025 года