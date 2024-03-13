13 марта, 09:32Политика
Маск назвал логичным применение РФ ядерного оружия при критической угрозе
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Американский бизнесмен Илон Маск согласился со словами Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия при появлении угрозы государству. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).
Издание Zerohedge привело слова Путина, что Россия готова применить ядерное оружие, если государство окажется под угрозой.
"Конечно", – прокомментировал публикацию предприниматель.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова применить ядерное оружие, если речь будет идти о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости РФ. Президент добавил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было. По его словам, подобная мысль даже не приходила ему в голову.
Путин также отметил, что Москва готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Президент указал, что ядерное оружие РФ постоянно находится в состоянии боевой готовности. Ядерная триада РФ является более современной, чем триады других стран, сказал Путин.
До этого зарубежные СМИ сообщали, что власти Соединенных Штатов в конце 2022 года по наводке западных разведывательных служб готовились к тому, что РФ может нанести ядерный удар по Украине.
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