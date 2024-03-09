США в конце 2022 года готовились к ядерному удару России по Украине – СМИ

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Власти Соединенных Штатов в конце 2022 года по наводке западных разведывательных служб готовились к тому, что РФ может нанести ядерный удар по Украине, но американские спецслужбы так и не нашли доказательств надежности этих сведений. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена.

По их информации, летом 2023 года Вашингтон был обеспокоен тем, что Россия якобы может применить ядерное оружие в зоне спецоперации на Украине. В материале указывается, что с лета по осень прошлого года Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме провел несколько совещаний с целью разработки плана действий в чрезвычайных ситуациях на случай ядерного удара по Украине. В то же время, как указал телеканал, спецслужбы Штатов не нашли подтвержденных данных, указывающих на то, что Россия готовится осуществить подобную атаку.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) поддержал возвращение Киеву ядерного оружия. По его словам, это "единственная опция для выживания".

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности не ответил на вопрос, возможно ли восстановление Украиной статуса ядерной державы.

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