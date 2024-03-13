Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне

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Российская сторона готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Об этом заявил Владимир Путин в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Президент отметил, что ядерное оружие РФ постоянно находится в состоянии боевой готовности.

В США объявили о том, что не собираются отправлять свои войска на Украину, напомнил Путин. По его мнению, в Вашингтоне понимают, что Москва расценила бы такой шаг как интервенцию.

"Я же сказал, что (президент США Джо. – Прим. ред.) Байден – человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы", – приводит РИА Новости слова российского президента.

Владимир Путин также подчеркнул, что ядерная триада РФ является более современной, чем триады других стран. Это подтверждается всеми специалистами, добавил он.

Соединенные Штаты продолжают развивать свои ядерные силы, однако это не означает, что они уже готовы развязать ядерную войну, подчеркнул глава государства.

"Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже", – отметил Путин.

Вместе с тем президент РФ не исключил, что если США проведут ядерные испытания, то российская сторона может сделать то же самое. По его словам, существует договор о запрете испытаний подобного рода. США же не ратифицировали этот Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любые обвинения России в том, что она могла применить ядерное оружие на Украине, представляют собой "рассуждалки", публикуемые в газетах.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что ядерная война является последним, прощальным средством, поэтому рассуждения о ней, звучащие на Западе, безответственны и опасны.