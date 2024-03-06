Песков назвал ядерную войну прощальным средством

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Ядерная война является последним, прощальным средством, поэтому рассуждения о ней, звучащие на Западе, безответственны и опасны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Происходит рутинизация этой темы. Это очень опасно", – уточнил он.

По его словам, Россия применит ядерное оружие только в том случае, если что-то будет угрожать существованию страны, но никак иначе.

Ранее подобную мысль высказывал Владимир Путин. Выступая с посланием Федеральному собранию, он заявил, что все, что придумывают западные страны, может грозить мировым ядерным конфликтом. По словам Путина, это может привести к уничтожению цивилизации.

По словам российского лидера, государства Запада должны помнить, что у РФ есть такое оружие. При этом он опроверг планы о якобы подготовке к нападению на Европу, назвав их бредом.

Он объяснил, что Москве пришлось начать укреплять российскую армию на западном направлении из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Путин заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы