06 марта, 13:46Политика
Песков назвал ядерную войну прощальным средством
Фото: depositphotos/curraheeshutter
Ядерная война является последним, прощальным средством, поэтому рассуждения о ней, звучащие на Западе, безответственны и опасны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Происходит рутинизация этой темы. Это очень опасно", – уточнил он.
По его словам, Россия применит ядерное оружие только в том случае, если что-то будет угрожать существованию страны, но никак иначе.
Ранее подобную мысль высказывал Владимир Путин. Выступая с посланием Федеральному собранию, он заявил, что все, что придумывают западные страны, может грозить мировым ядерным конфликтом. По словам Путина, это может привести к уничтожению цивилизации.
По словам российского лидера, государства Запада должны помнить, что у РФ есть такое оружие. При этом он опроверг планы о якобы подготовке к нападению на Европу, назвав их бредом.
Он объяснил, что Москве пришлось начать укреплять российскую армию на западном направлении из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Путин заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы
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