Путин заявил, что действия Запада грозят конфликтом с использованием ядерного оружия

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Все, что придумывают западные страны, может грозить реальным конфликтом с использованием ядерного оружия, который способен распространиться на все международное пространство. Об этом заявил Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию.

Такая угроза, по его словам, может привести к уничтожению цивилизации.

"Они что, этого не понимают? Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война", – отметил он.

При этом глава государства напомнил, что у России также есть оружие, что должны понимать западные страны.

"У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", – заключил Путин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, ушел от ответа на вопрос о возможном восстановлении Украиной статуса ядерной державы.

До этого замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк сообщил, что России необходимо отказаться от ядерного оружия. По его словам, любой конфликт заканчивается переговорами, поэтому ситуация на Украине не должна стать исключением. При этом соглашения во время переговоров Москвы и Киева должны включать отказ РФ от ядерного оружия, так как "оно представляет угрозу для всего мира", заключил Гаврилюк.



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