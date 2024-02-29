Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил РФ

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Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

"То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа", – подчеркнул президент РФ.

В частности, как он отметил, российское государство доказало, что может отвечать на любые вызовы, с которыми сталкивается. По словам главы государства, Москва никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела. Президент добавил, что Россию попытались ослабить изнутри, однако просчитались.

Российский лидер начал оглашение послания, мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве. Оно транслируется в кинотеатрах 20 городов России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин лично работал над текстом послания. При подготовке к нему президент совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера. Послание освещают некоторые иностранные СМИ.

Также Песков говорил, что обращение Путина можно считать предвыборной программой. Во время послания глава государства намерен отразить идеи россиян, которые они озвучивали.

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля