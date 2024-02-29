Россия доказала способность отвечать на любые вызовы – Путин

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Российское государство доказало, что может отвечать на любые вызовы, с которыми сталкивается. Об этом Владимир Путин сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.

Вместе с тем он указал, что Москва никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела. Президент отметил, что российскую сторону попытались ослабить изнутри, но просчитались.

Российский лидер начал оглашение послания, мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве.

В преддверии выступления президента официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что обращение Путина можно считать предвыборной программой. По его словам, во время послания глава государства намерен отразить идеи россиян, которые они озвучивали Путину в ходе его региональных поездок.

Мероприятие продлится более часа, уточнил Песков. Послание будет содержать международную часть, однако основной акцент будет сделан на суверенизации России, добавил пресс-секретарь президента страны.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля