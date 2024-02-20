20 февраля, 13:21Политика
Место оглашения Путиным послания определено – Песков
Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков
Подготовка к посланию Владимира Путина Федеральному собранию продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, о месте оглашения и деталях формата сообщат своевременно. Аккредитация СМИ на мероприятие начнется уже 20 февраля.
"Особенности формата – пока о них преждевременно говорить, подготовка послания продолжается. Место понятно, мы его сообщим в установленные сроки", – сказал Песков.
Говоря о возможности подготовительных совещаний Путина с правительством перед посланием, Песков напомнил, что глава государства и члены кабмина всегда остаются на связи. Кремль также не стал анонсировать темы послания президента.
"Пока рано – мы их никогда, вы знаете, особо не анонсируем. Не будем это делать и сейчас", – цитирует его RT.
Представитель Кремля добавил, что после мероприятия не планируется проводить митинг-концерт, как в прошлом году.
Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 29 февраля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже 13 февраля рассказывал, что подготовка к посланию лидера РФ Федеральному собранию уже идет.
В 2023 году Путин обратился к Федеральному собранию 21 февраля. Послание продолжалось 1 час 45 минут. В ходе него президент пообещал, что Россия ответит на любые вызовы, потому что за ней правда.
Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России
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