Симоньян озвучила свои ожидания от послания Путина 29 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян хотела бы услышать во время послания Владимира Путина Федеральному собранию темы по поводу взятия Одессы и работы российских военнослужащих. Об этом сообщает телеканал "360".

Она отметила, что президент РФ никогда не говорит о том, какие вопросы он поднимет во время обращения. Сама она ждет информации, когда будет взята Одесса, когда и каким образом военнослужащие будут получать достойные деньги, чтобы в армии был отбор лучших. Симоньян уточнила, что речь идет обо всех силовиках.

По ее словам, люди должны идти в какое-либо ведомство, зная, что государство уважает и соответствующе оплачивает их труд. Она напомнила, что такое было в СССР и Российской империи, и считает, что это надо вернуть.

Кроме того, главред RT хотела бы услышать тему о возвращении в Россию тех, кто остался в странах ближнего и дальнего зарубежья после развала Советского Союза. Также Симоньян рассчитывает узнать, что государство намеревается делать, чтобы люди, даже иностранцы, могли приезжать в РФ и трудиться на благо страны, придерживаясь российских ценностей.

Помимо этого, еще одной волнующей темой, по мнению Симоньян, становится вопрос, когда Россия сможет стать "гаванью и светлым градом на холме", как когда-то США для миллионов людей по всему миру.

"Теперь у нас есть исторический шанс стать для миллионов людей по всему миру – за счет этого поднять и свою демографию, свою экономику – для тех людей, кто не готов отказываться от своей нормальности в угоду новой религии элгэбэтэшной (ЛГБТ признано в РФ экстремистским движением и запрещено. – Прим. ред.)", – подытожила она.

Послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля, по данным СМИ, в 12:00 по московскому времени в Гостином Дворе. Сам глава государства уточнил, что в своей речи он озвучит задачи, которые поставят на следующие шесть лет.

Путин начал подготовку текста послания Федеральному собранию 29 февраля