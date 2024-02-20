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20 февраля, 18:52

Политика

Путин заявил, что готовит послание Федеральному собранию с постановкой задач на шесть лет

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" рассказал, что в своем послании Федеральному собранию озвучит задачи, которые будут поставлены на последующие шесть лет.

По его словам, послание было составлено с учетом внутриполитического календаря страны.

"Я ждал бы от вас тоже сильных идей для того, чтобы можно было их сформулировать должным образом, и не только в послании, но и в развитии страны на ближайшую историческую перспективу", – транслирует телеграм-канал Кремля обращение Путина к гражданам.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 29 февраля. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже 13 февраля заявлял, что подготовка к посланию главы государства уже осуществляется.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

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