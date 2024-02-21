21 февраля, 13:51Политика
Путин выступит с посланием Федеральному собранию в полдень в Гостином Дворе – СМИ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля в 12:00 по московскому времени. Встреча состоится в Гостином Дворе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.
Он уточнил, что законодатели за день до выступления будут сдавать ПЦР-тесты.
Ранее в Кремле подтвердили, что глава государства выступит с ежегодным посланием 29 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 февраля уточнил, что подготовка к мероприятию уже осуществляется.
Позже представитель Кремля рассказал о продолжении подготовки к посланию президента. О месте оглашения и деталях формата сообщат своевременно, подчеркнул Песков. Аккредитация СМИ на мероприятие началась уже 20 февраля.
Накануне Путин поделился, что в своем послании он озвучит задачи, которые будут поставлены на последующие шесть лет.
Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля
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