Путин выступит с посланием Федеральному собранию в полдень в Гостином Дворе – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля в 12:00 по московскому времени. Встреча состоится в Гостином Дворе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

Он уточнил, что законодатели за день до выступления будут сдавать ПЦР-тесты.

Ранее в Кремле подтвердили, что глава государства выступит с ежегодным посланием 29 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 февраля уточнил, что подготовка к мероприятию уже осуществляется.

Позже представитель Кремля рассказал о продолжении подготовки к посланию президента. О месте оглашения и деталях формата сообщат своевременно, подчеркнул Песков. Аккредитация СМИ на мероприятие началась уже 20 февраля.

Накануне Путин поделился, что в своем послании он озвучит задачи, которые будут поставлены на последующие шесть лет.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля