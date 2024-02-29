Послание Путина собранию можно считать его предвыборной программой – Песков

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию как президент, а также как кандидат на пост главы государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, обращение Путина можно считать предвыборной программой. Его послание является обязанностью как президента, напомнил Песков.

"В этом году это совпадает с президентскими выборами. Путин, будучи действующим президентом, сегодня оглашает послание еще как кандидат в президенты, за две недели до выборов, собственно, президентских. Конечно, во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идет на выборы", – сказал он в эфире Первого канала.

Песков указал, что глава государства никогда не озвучивает пустые обещания. Путин далек от популизма и все его планы тщательно продуманы, подчеркнул представитель Кремля.

"Самое легкое, наверное, особенно выступая на фоне выборов, сыпать различными пустыми обещаниями. Никогда Путин за время своей политической карьеры этого не делал", – подчеркнул он.

Во время своей речи президент отразит идеи российских граждан, которые они озвучивали Путину в ходе его региональных поездок, добавил Песков. Само послание будет длиться более часа.

Вместе с тем, продолжил Песков, мероприятие будет содержать международную часть, однако основной акцент будет сосредоточен на суверенизации России. Представитель Кремля подчеркнул, что для Путина главное – это Российское государство. Президент проговорит важные для истории государства решения и проекты, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее доверенное лицо действующего президента Марьяна Лысенко рассказала, что его некоторые программные тезисы как кандидата в лидеры страны будут озвучены в рамках послания к Федеральному собранию.



Путин выступит перед Федеральным собранием 29 февраля, мероприятие состоится в Гостином Дворе. Начало выступления запланировано на 12:00 по московскому времени. Послание главы государства будет транслироваться в кинотеатрах 20 городов России.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля