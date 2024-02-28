Некоторые иностранные СМИ будут освещать послание Путина Федеральному собранию

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Некоторые иностранные СМИ будут освещать послание Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, уже есть соответствующие обращения от СМИ и некоторые из них допустят к мероприятию.

Представитель Кремля также рассказал, что Путин лично работает над текстом послания. При подготовке к посланию глава государства совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера.

Депутат Госдумы Дмитрий Перминов сообщил телеканалу "360", что, скорее всего, в своем выступлении президент коснется многих сфер жизни России. В частности, он уделит внимание вопросам, связанным с СВО, и затронет внутреннюю политику: развитие производства, рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан.

Депутат также считает, что президент выскажется о внешней политике России в контексте спецоперации.

"Вопросы, касающиеся СВО, – это и есть внешняя политика. Мы понимаем, что против нас выступает не только Украина, но и весь блок НАТО", – сказал парламентарий.

Также Перминов предположил, что президент даст оценку реализации программы импортозамещения, поскольку это напрямую связано с российской экономикой.

Послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 в Гостином Дворе. Сам глава государства уточнил, что в своей речи он озвучит задачи, которые поставят на следующие шесть лет.

Путин начал подготовку текста послания Федеральному собранию 29 февраля