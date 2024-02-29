Путин заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела

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Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела, заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что в стране продолжают развивать демократию. Также глава государства назвал политическую систему РФ одной из опор ее суверенитета.

По словам президента, Западу вместо России нужно зависимое умирающее пространство. Он напомнил, что страну попытались ослабить изнутри, но просчитались.

Ранее Путин сообщил, что российское государство доказало, что может отвечать на любые вызовы, с которыми сталкивается.

Российский лидер начал оглашение послания, мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве.

В преддверии выступления президента официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что обращение Путина можно считать предвыборной программой. По его словам, во время послания глава государства намерен отразить идеи россиян, которые они озвучивали Путину в ходе его региональных поездок.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля