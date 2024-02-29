Началось оглашение послания президента Федеральному собранию

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Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве.

Ранее президент отмечал, что в послании озвучит задачи, которые будут поставлены на последующие шесть лет. По его словам, оно было составлено с учетом внутриполитического календаря страны.

Послание транслируется в кинотеатрах 20 городов России. Сеанс бесплатный, а наличие билета не требуется. В Москве трансляции идут в кинотеатрах "Киносфера" и "Балтика".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин лично работает над текстом послания. При подготовке к посланию президент совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера. Послание освещают некоторые иностранные СМИ.

Пресс-служба Кремля 20 февраля объявила дату проведения мероприятия.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля