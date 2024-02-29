29 февраля, 12:14Политика
Началось оглашение послания президента Федеральному собранию
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве.
Ранее президент отмечал, что в послании озвучит задачи, которые будут поставлены на последующие шесть лет. По его словам, оно было составлено с учетом внутриполитического календаря страны.
Послание транслируется в кинотеатрах 20 городов России. Сеанс бесплатный, а наличие билета не требуется. В Москве трансляции идут в кинотеатрах "Киносфера" и "Балтика".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин лично работает над текстом послания. При подготовке к посланию президент совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера. Послание освещают некоторые иностранные СМИ.
Пресс-служба Кремля 20 февраля объявила дату проведения мероприятия.
Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля
Читайте также
- Симоньян озвучила свои ожидания от послания Путина 29 февраля
- Песков прокомментировал информацию о трансляции послания Путина в кинотеатрах