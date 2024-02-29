Путин исключил переговоры по стратегической стабильности с США в отрыве от безопасности РФ

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Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию отверг идею о переговорах по стратегической стабильности с США в отрыве от вопросов национальной безопасности РФ.

"Наша позиция понятна. Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе", – указал глава государства, отметив, что речь идет об аспектах, затрагивающих национальные интересы РФ, влияющие на ее нацбезопасность.

Более того, президент назвал "предвыборной демагогией" и "лицемерием" заявления американских властей о том, что они заинтересованы в переговорах о стратегической стабильности. Он обратил внимание присутствующих на то, что власти США открыто предпринимают в отношении РФ враждебные действия. Подобными заявлениями, уверен российский лидер, Штаты хотят показать собственным гражданам и всему миру то, что они "по-прежнему правят миром".

Однако сама Россия к переговорам о стратегической стабильности готова, подчеркнул Путин.

До этого Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной готовности. Президент напомнил, что о плане привести в полную готовность ядерные силы он упоминал в ходе выступления в 2018 году. В 2024 году работа завершается.

Российский лидер начал оглашение послания, мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве. Оно транслируется в кинотеатрах 20 городов России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин лично работал над текстом послания. При подготовке к нему президент совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера. Послание освещают некоторые иностранные СМИ.

