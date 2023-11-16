В США заявили о желании вернуться к диалогу с РФ по контролю над вооружениями

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США хотели бы вернуться к диалогу с Россией по теме контроля над вооружениями, однако для этого не хватает "позитивной атмосферы". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на руководителя Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики страны Джилл Хруби.

По ее словам, Штатам известно, что режим контроля над вооружениями на данный момент находится "не в лучшем состоянии", поэтому они и хотели бы вернуться к обсуждению вопросов, которые касаются стратегической безопасности.

Говоря о нехватке "позитивной атмосферы", она заявила, что свою роль в вопросе должны сыграть Белый дом и конгресс США. Кроме того, Хруби хотелось бы продолжения выполнения договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее в Госдепе сообщили, что Америка готова вступить в диалог с Россией по разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года и управлению ядерными рисками.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков также сообщил, что Москва получила от Вашингтона предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что РФ готова начинать диалог по стратегической стабильности, но в настоящее время к нему нет никаких предпосылок.

Новости часа: Россия не готова вести диалог по контролю над вооружениями с США