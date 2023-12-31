Россия ответит на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил серьезными ответными мерами на подготовку США развертывания наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Дипломат предупредил, что Россия будет действовать с учетом потенциальной угрозы размещения американских наземных РСМД, поскольку от этого зависит нацбезопасность РФ.

"В случае с США этот аспект приобретает особое значение с учетом его прямой взаимосвязи с другими факторами, оказывающими влияние на стратегическую стабильность. Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьезных ответных мер", – цитирует его РИА Новости.

Лавров сделал акцент на том, что российская сторона не станет первой развертывать такие системы. Что касается США, министр считает, что американцы совсем скоро могут разместить ранее запрещенные ракеты.

Он также обратил внимание, что в условиях моратория предусмотрена возможность его пересмотра.

Еще в октябре замглавы российской делегации Константин Воронцов заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, что в Москве обеспокоены планами США по развертыванию вооружений, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку это чревато вооруженным конфликтом ядерных держав.

До этого в МИД РФ сообщили, что Россия учтет возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Японии при военном планировании. По словам директора третьего департамента Азии Николая Ноздрева, размещение средств вооружений будет представлять серьезную угрозу для государств, располагающихся по соседству, в том числе для России.



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