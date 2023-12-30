США намерены открыть второй фронт против Москвы на Южном Кавказе – МИД России

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия "второго фронта" против Москвы. Такое заявление сделал замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

"В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России", – заявил он.

Галузин отметил, что это в корне противоречит подлинным интересам народов региона.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Южном Кавказе. Министры обсудили последние события в регионе.

Абдоллахиян также выразил "поддержку Исламской Республикой Иран мира и стабильности в регионе"

До этого спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал, что Баку принимает шаги для установления мира на Южном Кавказе и заключения мирного соглашения с Ереваном.



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