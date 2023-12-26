Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым ситуацию на Южном Кавказе

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства исламской республики, министры обсудили последние события на Южном Кавказе, текущее состояние сотрудничества и двусторонних отношений.

Абдоллахиян заявил, что приветствует переговоры между Азербайджаном и Арменией по достижению прочного мирного соглашения. Он также выразил "поддержку Исламской Республикой Иран мира и стабильности в регионе".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России важно, чтобы Армения и Азербайджан как можно скорее заключили мирное соглашение. По его словам, это решение бы обеспечило мир, стабильность и предсказуемость на Кавказе, что важно для Москвы.

До этого спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал, что Баку принимает шаги для установления мира на Южном Кавказе и заключения мирного соглашения. С его слов, основные принципы мирного договора между Ереваном и Баку согласованы.



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