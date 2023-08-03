РФ учтет возможное размещение РСМД США в Японии при военном планировании – МИД

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Россия учтет возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии при военном планировании. Об этом заявил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.

По его словам, размещение средств вооружений будет представлять серьезную угрозу для государств, располагающихся по соседству, в том числе для России.

"И это, конечно, потребует учета в том числе и в оборонной стратегии Российской Федерации касательно обеспечения безопасности ее дальневосточных рубежей", – цитирует его RTVI.

Ранее Северная Корея в 14-й раз с начала 2023 года осуществила запуск баллистических ракет. СМИ сообщали, что всего было запущено две ракеты, обе направлялись в сторону Японского моря. В связи со случившимся японская сторона по линии своего посольства в Пекине выразила КНДР протест.

