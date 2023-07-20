Товарооборот России и Японии в июне 2023 года сократился на 36,68%

Фото: depositphotos/ruskpp

Япония за первые шесть месяцев этого года увеличила импорт зерновых из РФ на 509,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японский Минфин.

Помимо этого, Япония в первое полугодие нарастила экспорт медицинских изделий и легковых автомобилей в Россию на 815% и 32,8% соответственно. Одновременно с этим страна снизила экспорт в РФ автобусов и грузовиков на 26% и сократила поставки запчастей и комплектующих для авто на 52,7%.

Кроме того, власти Японии в первые шесть месяцев 2023 года снизили импорт сжиженного природного газа из России на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

В целом товарооборот России и Японии в июне этого года сократился на 36,68%. В японском Минфине отчитались, что в этот месяц экспорт страны в РФ вырос на 29,3%, однако импорт снизился на 53,8%.

Ранее сообщалось, что Япония в рамках очередного пакета антироссийских санкций собирается запретить экспорт в РФ новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

До этого стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем в первые шесть месяцев этого года вырос на 40,6% и составил около 114,5 миллиарда долларов.