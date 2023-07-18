Власти Японии собираются запретить экспорт в РФ ряда машин – СМИ

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Япония в рамках очередного пакета антироссийских санкций собирается запретить экспорт в РФ новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Об этом сообщает издание Yomiuri со ссылкой на источники.

Уточняется, что подобное решение может вступить в силу уже в начале августа этого года. Кроме того, власти Японии также намерены полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

По данным журналистов, в прошлом году подержанные машины стали главным товаром японского экспорта в Россию. Объем поставок подобных авто в РФ составил 26% от общего показателя экспорта из Японии соответствующей продукции.

Всего в Россию были направлены около 200 тысяч подержанных автомобилей общей стоимостью порядка 250 миллиарда иен, или 1,8 миллиарда долларов.

Так, после введения предполагаемых санкций экспорт ограничится лишь малолитражными автомобилями, и его размер в денежном выражении упадет до 100 миллиардов иен, или 720 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Великобритания внесла в санкционный список 13 граждан РФ, в нем также появилось федеральное бюджетное образовательное учреждение "Артек".

До этого в Хельсинки вступили в силу меры ограничения поездок для граждан РФ в страну и через нее в остальную часть Шенгенской зоны. Новые санкции касаются в том числе деловых поездок, которые будут разрешены только в Финляндию.