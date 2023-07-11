14:07Экономика
Путин выразил мнение, что повышение финансовой независимости России произошло вовремя
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин считает, что повышение финансовой независимости Российской Федерации произошло вовремя.
"То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов", – сказал президент России, обращаясь к руководителю ВТБ Андрею Костину.
В ноябре 2022 года Путин подписал указ, которым в России продлевается срок специальных экономических мер по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.
Документ, в котором определяются меры по обеспечению финансовой стабильности в области валютного регулирования, запрещал российским юридическим и физическим лицам оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц.
Согласно документу, меры были введены до 31 декабря 2022 года, однако позже их продлили до 31 декабря 2023 года.
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