Путин продлил до конца 2023 года спецмеры в валютной сфере

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Владимир Путин подписал указ, которым в России продлевается срок специальных экономических мер по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.

В феврале – марте 2022 года президент РФ издал ряд указов, которые касались специальных мер в экономике и стали ответом на антироссийские санкции.

Документ, в котором определяются меры по обеспечению финансовой стабильности в области валютного регулирования, запрещал российским юридическим и физическим лицам оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц.

Кроме того, Центробанк наделили полномочиями определять суммы операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физлицам.

Специальные меры экономического реагирования были введены до 31 декабря 2022 года, однако теперь продлены на год, то есть до 31 декабря 2023 года.

Ранее председатель кабмина России Михаил Мишустин заявил, что снижение внутреннего валового продукта в конце 2022 года может составить менее 3%. Глава правительства напомнил, что экономике нужно время на то, чтобы перестроиться.

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