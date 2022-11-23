Эксперт спрогнозировал повторение кризиса 2008 года

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В 2023 году мировая экономика может погрузиться в новый глобальный кризис, сравнимый с ситуацией 2008 года, заявил экономист Никита Масленников. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, для преодоления кризиса властям придется прибегнуть к тем же инструментам защиты населения, которые использовались в 2008–2009 годах.

"Собственно говоря, тогда первым делом была проиндексирована пенсия. Кроме того, пандемийная история показала, что достаточно эффективно работают такие локальные меры, как разовые поддержки населения", – пояснил Масленников.

Ранее Банк России подготовил три сценария макроэкономического кризиса в 2022–2025 годах – базовый, "ускоренная адаптация" и "глобальный кризис". Отмечалось, что существует вероятность, что Россия столкнется со всеми перечисленными сценариями, однако страна лучше других справится с мировым кризисом.

Кроме того, сообщалось, что в 2023 году ожидается наступление глобальной рецессии. Экономические условия в мире ухудшатся из-за энергетического и продовольственного кризисов, рекордной инфляции, падения доходов населения, геополитических противоречий и новых волн пандемии.

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