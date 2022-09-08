Силуанов назвал формулу финансового суверенитета для России

Фото: kremlin.ru
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что формула финансового суверенитета для России – это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой.
Он подчеркнул, что тема финансового суверенитета является очень важной для России.
"Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой – первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на дадут ли нам в долг или нет", – приводит слова Силуанова РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что в нынешнее сложное время Россия будет только укреплять свою силу и суверенитет. Ее успех в этом, по его словам, будет зависеть от достижений и инициативности ее граждан, объединенных общими ценностями, культурой, традициями и историей.
По словам президента, стране предстоит работа по многим направлениям, в том числе по развитию экономики, науки, гражданского общества и патриотизма. Многое из этого зависит от инициативности самих россиян, от людей, которые по-настоящему вовлечены в происходящее на их малой и большой родине, отметил Путин.
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