Аналитик раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса

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Банк России подготовил три сценария макроэкономического кризиса в 2022–2025 годах – базовый, "ускоренная адаптация" и "глобальный кризис", рассказал главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.
По его словам, существует вероятность, что Россия столкнется со всеми этими сценариями, однако, уверен эксперт, страна лучше других справится с мировым кризисом.
"Мы не ожидаем углубления падения в 2023 году и значимого роста инфляции. По итогам этого года мы прогнозируем спад ВВП на уровне 5%, при этом риски скорее смещены в сторону меньшего сокращения экономики. В 2023 мы ожидаем адаптации экономики и меньшего снижения ВВП, чем в 2022 году", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Васильев пояснил, что в 2023 году ожидается наступление глобальной рецессии. Экономические условия в мире ухудшатся из-за энергетического и продовольственного кризисов, рекордной инфляции, падения доходов населения, геополитических противоречий и новых волн пандемии.
Аналитик также напомнил, что МВФ предупреждал о рисках фрагментации мировой экономики на фоне ситуации вокруг Украины. Кроме того, добавил он, негативно скажется на мировой экономике ожидаемое противостояние Соединенных Штатов и Китая, когда КНР попытается уйти от доллара и евро и прекратит покупать западные ценные бумаги.
Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что объемы производства российской нефти и ее цены свидетельствуют о том, что Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке. Он отметил, что в июле объем добычи нефти в РФ почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 миллиона баррелей в день.
Эксперт оценил, может ли продовольственный кризис затронуть Россию
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