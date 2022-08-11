Россия одержала победу на нефтяном рынке – СМИ

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Объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке. Таким мнением поделился обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По словам автора, в прошлом месяце объем добычи нефти в России почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 миллиона баррелей в день, что лишь немного ниже 11 миллионов в январе.
Кроме того, как утверждает обозреватель, в последние недели Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке.
Также весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК откажется от союза с Россией, однако произошло обратное, отметил Блас.
"Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях", – добавил автор.
Ранее новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что организация стран-экспортеров нефти не ставит своей задачей конкурировать с Россией. Он пояснил, что Россия является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке. По его словам, цены на нефть начали расти постепенно и кумулятивно.
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