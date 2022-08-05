Аналитик рассказал о дальнейших изменениях цен на нефть

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В настоящий момент цены на нефть не поддаются обоснованному экспертному прогнозированию. Такое мнение высказал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в разговоре с RT.
"На последнем заседании альянс ОПЕК+ решил символически увеличить добычу нефти всего на 100 тысяч баррелей в сутки. Такое решение западные агентства назвали пощечиной Байдену, который ранее ездил к саудитам и уговаривал их резко нарастить нефтедобычу. Тем не менее, хотя предложение сырья на мировом рынке практически не будет увеличиваться, цены на нефть все равно могут сократиться", – сказал Семенов.
Он считает, что давление на стоимость сырья обусловлено действиями Вашингтона в преддверии предстоящих выборов в США. У страны есть возможность манипулировать рынком на коротких интервалах.
Аналитик уточнил, что до окончания предвыборной кампании цены на нефть могут снизиться.
Ранее страны G7 обсуждали возможность запрета на перекачку нефти из РФ. Мировые лидеры надеются таким образом заставить российских нефтяников снизить цены на сырье.Пока подобные меры привели только к росту стоимости бензина и электричества в Европе и США.
До этого стало известно, что Запад решил воздержаться от введения ограничительных мер на продажу российской нефти из-за опасения роста цен на топливо и сокращения мировых поставок энергоносителей. Об этом заявили в Financial Times. В материале отметили, что полномасштабные ограничения вызывают опасения у США, которые уверены, что такие меры привели бы к резкому скачку цен на нефть и дефициту предложения.
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