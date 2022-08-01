Генсек ОПЕК заявил об отказе от конкуренции с РФ из-за роли страны на рынке

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Организация стран-экспортеров нефти не ставит своей задачей конкурировать с Россией, заявил в интервью газете Alrai новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс.
Он пояснил, что Россия является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке.
По его словам, цены на нефть начали расти постепенно и кумулятивно, и еще до ухудшения российско-украинских отношений в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами.
Ранее несколько сенаторов США призвали власти ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю. По данным агентства Bloomberg, соответствующий законопроект подготовили сенаторы Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер. Документ подразумевает ввод штрафов для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.
В ответ на данную инициативу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти категорически против попыток США ввести односторонние санкции в данной области. По его словам, Пекин и Москва сотрудничают в торгово-экономическом плане на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Оптовые цены на топливо выросли на 10%
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