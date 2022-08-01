Участок БКЛ между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" закрыли до 22 августа

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

04:58

Генсек ОПЕК заявил об отказе от конкуренции с РФ из-за роли страны на рынке

экономика

Фото: depositphotos/Ivankmit

Организация стран-экспортеров нефти не ставит своей задачей конкурировать с Россией, заявил в интервью газете Alrai новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс.

Он пояснил, что Россия является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке.

По его словам, цены на нефть начали расти постепенно и кумулятивно, и еще до ухудшения российско-украинских отношений в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами.

Ранее несколько сенаторов США призвали власти ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю. По данным агентства Bloomberg, соответствующий законопроект подготовили сенаторы Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер. Документ подразумевает ввод штрафов для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.

В ответ на данную инициативу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти категорически против попыток США ввести односторонние санкции в данной области. По его словам, Пекин и Москва сотрудничают в торгово-экономическом плане на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Оптовые цены на топливо выросли на 10%

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать