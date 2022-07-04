Запад попал в ловушку "Уловка-22" из-за роста цен на энергоносители – эксперт

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Запад попал в ловушку, известную как "Уловка-22", сообщил профессор операционного менеджмента и заместителя директора бизнес-школы Keele Самир Дани, которого цитирует британское издание Express.

Он подчеркнул, что Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, и это спровоцировало общий скачок инфляции, которая вызывает всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продуктов питания. Дани обратил внимание на то, что энергия стала ключевым моментом для решения основных мировых проблем.

"Однако снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации "Уловка-22", когда цены необходимо снижать, но также необходимо достичь целей в сфере климата", – пояснил он.

Профессор отметил, что если попытаться снизить цены на ископаемые энергоносители и заключить сделки с ОПЕК и другими странами, где доступны энергия и газ, на начальном этапе может произойти стабилизация. При этом, по его мнению, для перезагрузки нужен долгосрочный сценарий.

"Уловка-22" – правовая, административная, социальная либо логическая коллизия, состоящая в том, что попытка соблюдения некоего правила сама по себе означает его нарушение.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Аксель де Верну заявил, что дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам западных стран при покупке российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что это связано с решением президента России принимать плату за газ в национальной валюте. Западу, отметил журналист, придется тратить больше средств на конвертацию своей валюты для оплаты необходимого импорта энергоресурсов.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

