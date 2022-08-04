Эксперт рассказал о сроках наступления кризиса в России

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Ухудшения экономической ситуации в России следует ожидать через несколько лет, заявил директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
"Это пока только начало, кризис еще не начался. Пока на дворе лето и отдых. Не стоит забывать про инерцию системы. Экономика априори очень инерционна", – сообщил он в беседе с News.ru.
Аналитик напомнил, что распад СССР произошел в 1991 году, а дефолт 1998 года стал отголоском развала прежней экономической системы.
По словам Федякова, в настоящее время розничный товарооборот в сегменте продуктов питания сократился на 2,5–3% в физической массе. Он также отметил снижение ассортимента продуктов.
"Очевидно, что у населения будет меньше денег, чтобы покупать привычные продукты в полном объеме. Даже по официальной статистике у нас в стране около 2% населения голодают, еще примерно 20% ограничивают себя в питании: им банально не хватает денег на первоочередные нужды", – заключил эксперт.
Ранее глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты и топливо на американском рынке.
Она также назвала маловероятным снижение цен на топливо в Штатах в ближайшей перспективе.
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