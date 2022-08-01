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Москва 24

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Экономика

14:37

Экономист оценил решение ЦБ продлить ограничения на снятие иностранной валюты

экономика

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал решение ЦБ РФ о продлении ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

В беседе с RT специалист заявил, что в настоящий момент регулятор ждет развития процесса.

"У нас же все-таки не экономический кризис, а геополитический. А геополитика может длиться годами, а может решиться в полгода – год", – отметил Остапкович.

По мнению экономиста, при нормализации ситуации в ближайшие 2–3 месяца Центробанк может перенести дату снятия ограничения на более близкую.

Также Остапкович указал на то, что Банк России не готов выводить доллар в прямую продажу, поскольку сформирован высокий фон экономической неопределенности и невозможно предсказать поведение граждан.

Ранее стало известно, что Центральный банк РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев – до 9 марта 2023 года. В силе остается лимит в 10 тысяч долларов США или аналогичную сумму в евро.

Новости последнего часа: ЦБ продлил ограничения на снятие наличных в иностранной валюте

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