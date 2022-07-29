Экономист спрогнозировал рост курса доллара к концу лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 спрогнозировал, что к концу августа курс доллара будет составлять 60–65 рублей.

В пятницу, 29 июля, в начале торгов на Московской бирже американская валюта практически достигла 61 рубля за единицу. Вместе с тем курс евро поднялся выше 62 рублей.

По словам Остапковича, экономическая неопределенность, которая присутствует сегодня, не позволяет давать абсолютно точных прогнозов. Тем не менее специалист предполагает, что кардинальных изменений курса доллара в августе не будет.

"Я думаю, что принципиальных фундаментальных изменений в августе не произойдет. Но вполне вероятно, что тенденция укрепления доллара и ослабления рубля в августе может последовать", – говорит экономист.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Куда-нибудь в район 60–65 рублей к концу августа доллар может направиться.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предположил, что ЦБ РФ до конца года может понизить ключевую ставку до 5%, что соответствует докризисным показателям. Как результат этого, не исключено, что курс российской национальной валюты вернется на уровень порядка 70–80 рублей за евро.