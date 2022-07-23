В Совфеде предрекли возврат к прежнему курсу рубля до конца года

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Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года, после чего может произойти возврат к курсу рубля около 70–80 рублей за евро. Таким мнением с РИА Новости полелился зампред комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Он напомнил, что накануне ЦБ неожиданно снизил понизил ставку сразу на 1,5 процентного пункта. Аналитики ожидали понижения ставки, однако не такого значительного.

"Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в 5%", – сказал Абрамов.

Он подчеркнул, что тем самым вырастет доступность кредитов не только для населения, но и для промышленности и экономики. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию отечественных производств.

Сенатор также обратил внимание, что снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали деньги в банках на организацию производств. Курс рубля также будет возвращаться к прежним значениям, считает Абрамов.

"Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно – легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы", – подчеркнул он.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, с 9,5 до 8% годовых. Сообщалось, что ЦБ будет оценивать дальнейшую перспективу снижения ставки во втором полугодии текущего года.

При этом, отмечалось, что решения будут приниматься исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

