Спад в экономике РФ будет более длительным, чем ожидалось – Набиуллина

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В России спад в экономике будет более длительным, чем ожидалось, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Поступающие данные указывают на то, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким", – приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Она подчеркнула, что благодаря потребительскому сегменту в стране начал восстанавливаться импорт.

"В основном увеличивается потребительский импорт – благодаря налаживанию новых маршрутов поставок. В части промежуточного и инвестиционного импорта пока явных признаков восстановления не заметно", – добавила она.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство России предпринимает необходимые шаги для стимулирования импорта в целях стабилизации курса национальной валюты.

По его словам, кабмин нацелен на дальнейшее увеличение объемов импорта, несмотря на имеющиеся проблемы с логистикой и расчетами с иностранными контрагентами. Также он отметил, что Минфин больше не может покупать некоторые иностранные валюты на нефтегазовые сверхдоходы в рамках установленного бюджетного правила.

