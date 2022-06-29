РФ нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля – Силуанов

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Правительство России предпринимает необходимые шаги для стимулирования импорта в целях стабилизации курса национальной валюты, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что по курсу? Мы практически полностью либерализовали валютное законодательство. <...> Сейчас, помимо снятия ограничений, мы всячески стимулируем импорт, ввели даже норму субсидирования процентных ставок по поставке импортной продукции, выборки нет практически, насколько я знаю", – сказал министр.

По словам Силуанова, кабмин нацелен на дальнейшее увеличение объемов импорта, несмотря на имеющиеся проблемы с логистикой и расчетами с иностранными контрагентами. Также он отметил, что Минфин больше не может покупать некоторые иностранные валюты на нефтегазовые сверхдоходы в рамках установленного бюджетного правила.

"Сейчас иностранная валюта токсичная, но мы готовы это делать, чтобы влиять на курс, в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы к доллару и евро можно будет регулировать и стоимость доллара и евро к рублю через такое соотношение", – добавил Силуанов.

Ранее Силуанов заявил о необходимости соблюдения ключевого принципа бюджетного правила – жить по средствам. По словам министра, правила необходимы как бизнесу, для понимания проводимой в РФ бюджетной политики, так и стране для формирования бюджета и понимания горизонта.