Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых

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Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, с 9,5 до 8% годовых, сообщается на сайте регулятора.

ЦБ РФ будет оценивать дальнейшую целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии текущего года. Решения будут приниматься исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года", – отметили в пресс-службе.

По прогнозам регулятора, годовая инфляция в 2022 году составит от 12 до 15%, в 2023 году она снизится до 5–7%, а в 2024 году составит 4%.

Кроме того, Банк России улучшил прогноз по росту по кредитования населения до 5–10% в 2022 году, 9–14% – в 2023 году и 2024 году. В Центробанке также допустили, что темпы роста кредитования юрлиц в 2022 году составят 5–10%, в 2023 году – 7–12%, в 2024 году – 8–13%.

Прогноз по ипотеке улучшен с 10–15% до 13–18%, в 2023 и 2024 годах темпы составят 10–15%.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ заявили, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.

15 марта Центробанк приостановил покупку золота у банков для удовлетворения спроса со стороны россиян. 8 апреля ЦБ снизил ставку до 17% годовых, 29 апреля – до 14%, 26 мая – до 11%, 10 июня – до 9,5%.

Владимир Путин назвал решения Центробанка обоснованными. Он добавил, что действия ЦБ по стабилизации ситуации дополняются и решениями по линии правительства.

