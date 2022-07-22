Путин поручил установить ставку льготной ипотеки не более 7% годовых

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Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить изменение условий льготной ипотеки до 25 июля, ставка по которой не должна превышать 7% годовых, следует из перечня поручений по итогам ПМЭФ, опубликованных на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования", – говорится в поручении.

Кроме того, до 1 сентября кабмин совместно с Банком России должен обеспечить запуск программы льготной промышленной ипотеки под 5% и разработать дополнительные механизмы для прироста портфеля ипотечных кредитов в номинальном выражении на уровне не ниже 2021 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ставка по льготной ипотеке снижена с 9 до 7%. По его словам, размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов РФ – 6 миллионов рублей.

До этого Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых. Он пояснил, что срок действия льготной ипотечной программы, несмотря на снижение процентной ставки, сохранится – предложение будет доступно до конца 2022 года.

