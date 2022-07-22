Путин поручил установить ставку льготной ипотеки не более 7% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить изменение условий льготной ипотеки до 25 июля, ставка по которой не должна превышать 7% годовых, следует из перечня поручений по итогам ПМЭФ, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования", – говорится в поручении.
Кроме того, до 1 сентября кабмин совместно с Банком России должен обеспечить запуск программы льготной промышленной ипотеки под 5% и разработать дополнительные механизмы для прироста портфеля ипотечных кредитов в номинальном выражении на уровне не ниже 2021 года.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ставка по льготной ипотеке снижена с 9 до 7%. По его словам, размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов РФ – 6 миллионов рублей.
До этого Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых. Он пояснил, что срок действия льготной ипотечной программы, несмотря на снижение процентной ставки, сохранится – предложение будет доступно до конца 2022 года.
Банки РФ начали рефинансировать ипотечные кредиты, взятые весной 2022 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: