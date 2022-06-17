Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

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Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых.

"После резкого роста весной процентная ставка в российской экономике постепенно снижается. Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%", – заявил президент России в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин пояснил, что срок действия льготной ипотечной программы, несмотря на снижение процентной ставки, сохранится – предложение будет доступно до конца 2022 года.

"Это значит, что те граждане, которые хотят улучшить свои жилищные условия по этой льготе, должны воспользоваться до конца этого года", – сказал Путин.

Президент добавил, что сохранение доступности долгосрочных кредитов представляет собой важную задачу.

В начале июня президент РФ Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года. Данный вопрос ранее обсуждали в рамках заседания Госсовета.

