В Минстрое выступили за снижение ставки льготной ипотеки на новостройки

Ставки по льготной ипотеке на новостройки нужно снизить. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Сейчас они находятся на уровне девяти процентов. Но с тех пор снизилась и ключевая ставка, поэтому нужно продолжать уменьшать цифру для ипотечников, считают в ведомстве. Без этого, заявил Стасишин, невозможно будет достичь показателей по ежегодному вводу жилья в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.