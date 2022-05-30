В "Союзмолоке" исключили возможность дефицита кисломолочных продуктов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России на сегодняшний день нет дефицита заквасок, у производителей всегда есть сформированные запасы, сообщает ТАСС со ссылкой на "Союзмолоко".

"Кроме того, на случай логистических сложностей существуют и альтернативные поставщики заквасок, и свои производители заквасочных культур", – говорится в сообщении.

По информации "Союзмолока", международные партнеры продолжают выполнять свои обязательства и не планируют покидать российский рынок. В первом квартале данная отрасль сохранила положительную динамику развития, этот тренд сохранится и в перспективе.

"Говорить о возникновении дефицита кисломолочных продуктов нет никаких оснований. Их выпуск не будет прекращен", – добавляется в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили, что проблема с дефицитом препаратов от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы в России решена. С начала года в гражданский оборот выпустили более 1,6 миллиона упаковок "Карбамазепина" от эпилепсии.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная. По его словам, сегодня все возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями решаются в режиме инцидент-менеджмента.

