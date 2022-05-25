Nike решила уйти с российского рынка – СМИ

Фото: depositphotos/jetcityimage2

Производитель обуви и одежды Nike принял решение уйти с российского рынка. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По информации издания, американская компания не стала продлевать франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, которой принадлежит самая большая в России сеть магазинов американского производителя.

Отмечается, что президент IRG Тихон Смыков уведомил об этом сотрудников. Такое решение он объяснил тем, что в обозримом будущем Nike не сможет организовать поставки товаров в РФ и по мере исчерпания запасов будет вынуждена закрыть магазины.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила газете, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. Директор ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько, в свою очередь, заявила, что, по ее мнению, непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ разрешит собственникам торговых центров досрочно расторгать арендные договоры с магазинами зарубежных компаний, объявивших об уходе с российского рынка. Он пояснил, что ранее в текст арендного договора нередко включался пункт, согласно которому размер платы зависит от выручки магазина. По словам главы кабмина, сегодня такие условия приводят к неприятным ситуациям, когда компании, приостановившие работу в РФ по политическим мотивам, не спешат освобождать помещения.

Ряд зарубежных производителей решили покинуть российский рынок после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

